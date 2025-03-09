'Việt phục bộ hành' tại Hà Lan: Lan tỏa tinh thần ngày hội non sông, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống

Tự hào những tà áo dài Việt Nam uyển chuyển giữa khung cảnh làng Cối xây gió - biểu tượng của đất nước Hà Lan.

Hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Hội người Việt Nam và Hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, tham gia chương trình “Việt phục bộ hành - Lan tỏa văn hóa Việt, thiêng liêng ngày hội non sông”.

Gần 100 hội viên thuộc Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, trong tà áo dài truyền thống, in hình lá cờ Tổ quốc thiêng liêng đã đi bộ qua nhiều đường phố và dừng lại ở các biểu tượng của Hà Lan.

Hình ảnh quốc kỳ Tổ quốc tung bay trong gió, tạo thành một không gian rực rỡ màu cờ, càng khiến những người con xa xứ cảm nhận rõ hơn không khí thiêng liêng của ngày hội non sông cũng như thời khắc thiêng liêng của đất nước.

Năm nay, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, dù không trực tiếp được tham gia vào các sự kiện trong nước, sự góp mặt từ xa của cộng đồng người Việt nói chung và Hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan nói riêng hướng về Đại lễ A80 tiếp tục là minh chứng cho tình yêu nước bền chặt, sự gắn bó và trách nhiệm với Tổ quốc của người Việt xa quê.

Qua đó càng thêm thấm thía giá trị của độc lập, tự do và vẻ đẹp của hòa bình, càng thêm biết ơn sâu sắc những thế hệ cha ông đã hy sinh để mang lại hòa bình cho đất nước hôm nay.