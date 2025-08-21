'Việt Phục bộ hành' tại Ba Lan: Niềm tự hào dân tộc lan tỏa nơi đất khách

|Đại sứ, phu nhân và cán bộ nhân viên trong trang phục truyền thống.
Trong không khí hân hoan, tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ngày 19/8, tại quảng trường thành cổ Warszawa – trái tim lịch sử và văn hóa của Ba Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan phối hợp cùng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan và các tổ chức cộng đồng người Việt đã tổ chức chương trình "Việt Phục bộ hành" – Lan toả văn hoá Việt.
Đây là sự kiện diễu hành trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam trên tuyến đường trung tâm của thành cổ – một nét văn hóa đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức tại Ba Lan, thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em phụ nữ, bà con kiều bào và bạn bè quốc tế.
Tham dự sự kiện có Đại sứ Hà Hoàng Hải cùng Phu nhân, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lãnh đạo các tổ chức cộng đồng và hàng trăm phụ nữ Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Ba Lan.
Giữa không gian cổ kính của quảng trường thành cổ, hình ảnh những tà áo dài mềm mại, đầy sắc màu đã trở thành điểm nhấn độc đáo, vừa tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt, vừa gửi đi thông điệp về sự gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ.
|Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải phát biểu.
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Hà Hoàng Hải đánh giá cao sáng kiến của Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, đồng thời khẳng định sự kiện Việt Phục Bộ Hành mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ tôn vinh áo dài – biểu tượng văn hóa của dân tộc – mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của kiều bào nơi xứ người.
Đại sứ nhấn mạnh: "Mỗi tà áo dài hôm nay không chỉ là vẻ đẹp truyền thống, mà còn là nhịp cầu nối kết trái tim Việt Nam ở Ba Lan với Tổ quốc. Đây là giá trị tinh thần vô cùng đáng quý, góp phần gắn kết cộng đồng và làm lan toả hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế".
Bà Tống Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan xúc động bày tỏ sự vui mừng trước sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tổ chức cộng đồng và các chị em phụ nữ: "Sự đoàn kết và tinh thần gắn bó của bà con chính là sức mạnh lớn nhất để chúng ta gìn giữ bản sắc Việt và truyền lại cho thế hệ mai sau".
Trong phần hoạt động đặc biệt, toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cùng bà con cộng đồng đã xếp hình bản đồ và trái tim Việt Nam, tạo nên khoảnh khắc xúc động, thiêng liêng. Hình ảnh ấy như một lời khẳng định: dù ở nơi đâu, người Việt Nam vẫn luôn chung một dòng máu, một tình yêu hướng về quê hương, đất mẹ.
|Bà con cộng đồng chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc.
Sự kiện "Việt Phục bộ Hành" – Lan tỏa văn hóa Việt tại Ba Lan cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi diễu hành áo dài của phụ nữ Việt Nam tại nhiều thủ đô lớn ở châu Âu do Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu khởi xướng. Với sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng, chương trình đã khẳng định niềm tự hào dân tộc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết kiều bào, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế.
Trong ánh mắt rạng ngời của những người phụ nữ Việt khoác trên mình tà áo dài duyên dáng, trong nụ cười hạnh phúc của bà con kiều bào tại quảng trường thành cổ Warszawa, ai cũng cảm nhận rõ niềm vui được hòa chung nhịp đập cùng dân tộc trong sự kiện trọng đại của đất nước.
|Bà con xếp hình trái tim Việt Nam.
|Bà con xếp hình bản đồ Việt Nam.
|Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan biểu diễn dân vũ.