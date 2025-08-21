'Việt Phục bộ hành' tại Ba Lan: Niềm tự hào dân tộc lan tỏa nơi đất khách

Đại sứ, phu nhân và cán bộ nhân viên trong trang phục truyền thống.

Trong không khí hân hoan, tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ngày 19/8, tại quảng trường thành cổ Warszawa – trái tim lịch sử và văn hóa của Ba Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan phối hợp cùng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan và các tổ chức cộng đồng người Việt đã tổ chức chương trình "Việt Phục bộ hành" – Lan toả văn hoá Việt.

Đây là sự kiện diễu hành trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam trên tuyến đường trung tâm của thành cổ – một nét văn hóa đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức tại Ba Lan, thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em phụ nữ, bà con kiều bào và bạn bè quốc tế.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Hà Hoàng Hải cùng Phu nhân, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lãnh đạo các tổ chức cộng đồng và hàng trăm phụ nữ Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Ba Lan.