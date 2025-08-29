Việt Nam xây dựng cụm tượng tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba, Trung Quốc và chiến sĩ Lào, Campuchia

|Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cùng kéo khăn đỏ khai trương biển cụm tượng chuyên gia quân sự Cuba. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Cụm công trình đặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (phường Xuân Phương, Hà Nội). Tham dự có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn; đại diện Đại sứ quán và Tuỳ viên quân sự các nước Nga, Belarus, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia.
Việc tổ chức gắn biển các cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba; đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia nhằm ghi nhận, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
|Các đại biểu cùng khai trương cụm tượng tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Cụm công trình mang giá trị lịch sử, văn hoá và chính trị sâu sắc, biểu hiện sinh động của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, nghĩa tình; minh chứng cho sự hy sinh, cống hiến to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.
Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế được triển khai tại không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, với quy mô gồm 5 cụm biểu tượng các nước: Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia. Mỗi cụm tượng gồm nhóm tượng toàn thân từ 3 đến 5 nhân vật; cao khoảng 3m (bao gồm cả bệ tượng vuông 4m x 4m, cao gần 1m), chất liệu bằng đồng đỏ.
|Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Không gian kiến trúc của cụm tượng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (sân, đường, bục đặt tượng, cấp điện, cấp thoát nước, cây xanh, thảm cỏ), kết hợp hệ thống chiếu sáng, trên diện tích tổng thể khoảng 3.600m2.
Mỗi cụm tượng được sáng tác có tính đến yếu tố lịch sử về sự đóng góp, ủng hộ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam. Các tượng được các nghệ nhân, nhà điêu khắc uy tín của Việt Nam nghiên cứu, sáng tác; quá trình thực hiện có sự phối hợp, xin ý kiến góp ý của các nước trước khi hoàn chỉnh và thông qua hội đồng nghệ thuật đúng quy trình, quy định.
|Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt đá tượng trưng cụm tượng chiến sĩ quốc tế Lào. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Sau 45 ngày khẩn trương, đồng loạt triển khai, đến nay toàn bộ hạng mục hạ tầng, cảnh quan bệ tượng và 2 cụm tượng Liên Xô, Cuba đã hoàn thành, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đạt yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ.
Các cụm tượng Trung Quốc, Lào và Campuchia đang được Ban Quản lý dự án chỉ đạo triển khai tích cực, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 22/12/2025.
|Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt đá tượng trưng cụm tượng chiến sĩ quốc tế Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Việt Nam trân trọng, biết ơn sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế
Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết buổi lễ diễn ra trong không khí hào hùng và thiêng liêng của những ngày mùa Thu lịch sử, toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đang hướng tới ngày lễ trọng đại, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, thủy chung và hiệu quả của các nước và bạn bè quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, Liên Xô, Cuba, Lào, Campuchia - những người đồng chí, người bạn đã không tiếc công sức, của cải và cả xương máu vì nền độc lập và hòa bình của Việt Nam.
|Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Sự hỗ trợ ấy không chỉ là nguồn lực vật chất to lớn, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trong từng trận đánh, từng tuyến đường, từng trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn in đậm dấu ấn của nghĩa tình quốc tế cao cả.
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc xây dựng Khu biểu tượng ghi nhận sự giúp đỡ quý báu của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế tại Không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, đây là công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình. Đồng thời là minh chứng cho sự hy sinh, cống hiến to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Nơi đây sẽ là địa chỉ đỏ để tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế cao cả, của sự “đồng cam cộng khổ” vì độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị.
|Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi cùng Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Thứ trưởng chia sẻ, Việt Nam cũng muốn gửi thông điệp tới bạn bè quốc tế rằng, Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế không chỉ trong quá khứ, mà cả hiện tại và tương lai; luôn coi trọng việc giữ gìn, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị với các quốc gia anh em, bạn bè quốc tế vì một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Mặc dù thời gian triển khai rất ngắn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với quyết tâm chính trị cao của Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan ngoại giao các nước, sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, 3 ca, 4 kíp” để hôm nay đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Chúng ta đã hoàn thành bước 1 của công trình và trang trọng tổ chức gắn biển 2 cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba; đặt đá tượng trưng 3 cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết, khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế sẽ được tiếp tục triển khai thi công các cụm tượng của chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia.
Ông tin tưởng rằng, khi hoàn thành vào tháng 12/2025, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các cụm tượng tri ân quốc tế không chỉ là công trình nghệ thuật, là điểm nhấn văn hóa lịch sử, mà còn là nơi lan tỏa những giá trị cao đẹp về lòng biết ơn, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế...
Ký ức về những trang sử chung
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko bày tỏ vinh dự được có mặt tại buổi lễ trọng thể khánh thành tượng đài tưởng niệm các chuyên gia quân sự nước ngoài, trong đó có Liên Xô trước đây, đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam anh em trong những năm tháng khó khăn của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.
|Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
"Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên chính thức công nhận Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào tháng 1/1950 và đã dành sự giúp đỡ to lớn cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đánh bại cuộc xâm lược từ bên ngoài.
Sự giúp đỡ đó bao gồm cả việc cung cấp quy mô lớn những sản phẩm quân sự hiện đại nhất thời bấy giờ, từ các trận địa pháo phòng không, xe bọc thép, không quân, vũ khí bộ binh và nhiều loại khí tài khác cũng như đào tạo cán bộ quân sự cho Việt Nam. Trong thời gian ngắn, việc huấn luyện cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng các loại vũ khí tiên tiến đã được triển khai, và các chiến sĩ, sĩ quan Việt Nam đã tiếp thu xuất sắc kiến thức, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn chiến đấu", Đại sứ cho biết.
Đại sứ Nga cảm ơn Việt Nam đã lưu giữ ký ức về những trang sử chung nay đã trở nên xa xưa và về những con người đã đứng ở buổi đầu của lịch sử ấy. Điều này là minh chứng thuyết phục cho tình hữu nghị chân thành và sự tin cậy cao đẹp giữa Nga – quốc gia kế thừa Liên Xô và Việt Nam. Đồng thời tiếp nối truyền thống tốt đẹp về sự giúp đỡ vô tư và hỗ trợ lẫn nhau trong những thời khắc khó khăn, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng công lao của cha ông đã đem lại cuộc sống hoà bình, hạnh phúc cho con cháu.
|Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Trong khi đó, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho rằng việc khánh thành cụm tượng là sự tri ân những người chiến sĩ Cuba đã sát cánh cùng quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh hùng.
Việc các chiến sĩ tình nguyện Cuba cùng chia sẻ kinh nghiệm, chiến đấu và tham gia hoạt động tại các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần làm phong phú thêm chiến lược quốc phòng của hai nước "đó là chiến tranh nhân dân".
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ Cuba đã anh dũng hy sinh. Di sản đáng tự hào này đã vun đắp mối quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Cuba và Việt Nam cho đến ngày nay.
|Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Đại sứ cho rằng đây là sự tri ân lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz, người từng khẳng định: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hy sinh cả máu của mình”, gắn kết tình anh em sâu sắc giữa hai dân tộc.
Ông bày tỏ lòng biết ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam về nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa ý chí một dân tộc cách xa hàng ngàn dặm, tiếp nối lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không gì quý hơn độc lập, tự do”.
Đại sứ cũng nhắc lại lời Tổng Tư lệnh Fidel Castro phát biểu tại Vùng giải phóng Quảng Trị tháng 9/1973: “Một nghìn năm, hai nghìn năm, năm nghìn năm, mười nghìn năm sẽ trôi qua, nhưng các thế hệ mai sau sẽ luôn ghi nhớ chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Việt Nam”.