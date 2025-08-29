Việt Nam xây dựng cụm tượng tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba, Trung Quốc và chiến sĩ Lào, Campuchia

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cùng kéo khăn đỏ khai trương biển cụm tượng chuyên gia quân sự Cuba. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Cụm công trình đặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (phường Xuân Phương, Hà Nội). Tham dự có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn; đại diện Đại sứ quán và Tuỳ viên quân sự các nước Nga, Belarus, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia.

Việc tổ chức gắn biển các cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba; đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia nhằm ghi nhận, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu cùng khai trương cụm tượng tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Cụm công trình mang giá trị lịch sử, văn hoá và chính trị sâu sắc, biểu hiện sinh động của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, nghĩa tình; minh chứng cho sự hy sinh, cống hiến to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.

Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế được triển khai tại không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, với quy mô gồm 5 cụm biểu tượng các nước: Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia. Mỗi cụm tượng gồm nhóm tượng toàn thân từ 3 đến 5 nhân vật; cao khoảng 3m (bao gồm cả bệ tượng vuông 4m x 4m, cao gần 1m), chất liệu bằng đồng đỏ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Không gian kiến trúc của cụm tượng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (sân, đường, bục đặt tượng, cấp điện, cấp thoát nước, cây xanh, thảm cỏ), kết hợp hệ thống chiếu sáng, trên diện tích tổng thể khoảng 3.600m2.

Mỗi cụm tượng được sáng tác có tính đến yếu tố lịch sử về sự đóng góp, ủng hộ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam. Các tượng được các nghệ nhân, nhà điêu khắc uy tín của Việt Nam nghiên cứu, sáng tác; quá trình thực hiện có sự phối hợp, xin ý kiến góp ý của các nước trước khi hoàn chỉnh và thông qua hội đồng nghệ thuật đúng quy trình, quy định.