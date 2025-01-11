Việt Nam xác lập mô hình tăng trưởng mới, lần đầu đưa 4 hệ giá trị vào văn kiện

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đang được lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Điểm đáng chú ý là Báo cáo Chính trị được xây dựng theo hướng tích hợp nội dung của cả ba văn kiện là báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo tổng kết công tác Xây dựng Đảng.

Việc tích hợp này thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách xây dựng văn kiện, xuất phát từ thực tiễn mới của đất nước, sự phát triển nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện của Đảng, bảo đảm sự nhất quán về nội dung; ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội, toàn bộ định hướng phát triển đất nước từ đường lối chính trị, chiến lược kinh tế - xã hội đến xây dựng Đảng, được trình bày chỉ trong một văn kiện. Việc hợp nhất này thể hiện mục tiêu gắn kết giữa ba trụ cột là thể chế, kinh tế và con người - khắc phục tình trạng chia tách giữa định hướng chính trị, kế hoạch phát triển và tổ chức thực thi trong hệ thống.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 13, Trung ương khóa XIII. Ảnh: NHÂN DÂN

Bước ngoặt để xác lập và chuyển sang mô hình tăng trưởng mới

Dự thảo nhìn lại sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước đã được nâng lên một tầm cao mới.

Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến tích cực, đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 47%...

Cùng đó, các hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, đời sống nhân dân, quốc phòng an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng đều có bước tiến rõ nét.

Dù vậy, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại như thể chế còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, tăng trưởng dưới mức tiềm năng, năng lực, trình độ công nghệ còn yếu, thiếu những ngành công nghiệp nền tảng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa trở thành động lực chính ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát, sự phân hoá giàu - nghèo, bất bình đẳng xã hội có xu hướng gia tăng…