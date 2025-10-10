Việt Nam vào top 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới 2025

Đây là 10 quốc gia có những bãi biển thơ mộng, những khách sạn sang trọng, ẩm thực thơm ngon cùng nhiều yếu tố khác, nhưng con người mới là chìa khóa quyết định sự chiến thắng. Năm nay, Việt Nam đạt 97,27 điểm, xếp thứ 6, Chile và Mauritius đồng hạng 7, Seychelles và Thái Lan đồng hạng 8, Kenya đứng đầu bảng.

Kenya

Ảnh: Getty

Kenya nhận được danh hiệu quốc gia thân thiện nhất thế giới năm 2025 với 98,46 điểm. Theo du khách, hướng dẫn viên của Kenya rất tuyệt vời, luôn làm cho du khách thấy yên tâm và thoải mái trong những chuyến đi xem động vật hoang dã. Thủ đô Nairobi về đêm rất sôi động, nhộn nhịp. Nếu du khách muốn có kỳ nghỉ tĩnh lặng hơn thì có thể đến những bờ biển mộng mơ có bãi cát trắng trải dài như vô tận.

Barbados

Ảnh: Getty

Barbados, quốc đảo nằm ở khu vực Caribe xếp thứ 2. Ở đây có sự pha trộn độc đáo giữa Tây Phi và Anh về kiến ​​trúc, văn hóa và ẩm thực. Vào mùa hè, Barbados có lễ hội Crop Over sôi động, khách quốc tế đổ về xem những chiếc lông vũ 7 sắc cầu vồng và âm nhạc calypso của các đoàn diễu hành trên phố. Mọi người đều được người dân chào đón nồng nhiệt.

Mexico

Ảnh: Getty

Những chiếc bánh tacos giòn tan trên phố, thưởng thức nhạc mariachi sôi động, nhâm nhi rượu tequila truyền thống, tham gia lễ hội Día de los Muertos (Ngày của người chết) nổi tiếng, cùng sự thân thiện của người dân đã giúp Mexico được bình chọn vào vị trí thứ 3.

Bhutan

Ảnh: Getty

Đây là quốc gia thân thiện nhất châu Á theo bảng xếp hạng này. Là một vương quốc Phật giáo, Bhutan sống theo các giá trị từ bi, chánh niệm, không bạo động và sử dụng chỉ số hạnh phúc quốc gia thay cho các thước đo kinh tế. Đất nước nhỏ bé ẩn mình giữa dãy Himalaya này có lượng khí thải carbon âm, cam kết phát triển bền vững nên được coi là quốc gia thân thiện với hành tinh và với con người.

Campuchia

Ảnh: Getty

Vương quốc Campuchia đạt 97,33 điểm, đứng vị trí thứ 5. Độc giả Condé Nast Traveller cho rằng, dù ở thủ đô Phnom Penh hay về vùng nông thôn xa xôi, bạn luôn được chào đón bằng sự ấm áp và lòng hiếu khách.

Việt Nam

Ảnh: Getty

Theo độc giả của Condé Nast Traveller, Việt Nam là đất nước của những đồng lúa bao la, những vùng đất cổ kính, những bãi biển xanh đầy mê hoặc và người dân cũng háo hức chia sẻ tất cả những điều đó với du khách. Cộng đồng là một nền tảng đáng chú ý của xã hội nơi đây. Khách quốc tế ấn tượng với những người bán hàng rong, các nhóm tập thể dục và thợ cắt tóc ở đô thị, những nhà nghỉ ấm cúng ở các ngôi làng xa xôi. Chuyến đi đến Việt Nam sẽ không trọn vẹn nếu không trải nghiệm cung đường vòng Hà Giang huyền thoại, uốn lượn quanh các thung lũng và gặp gỡ những người tài xế Việt Nam thân thiện.

Chile

Chile - Ảnh: Getty

Chile và quốc đảo Mauritius đồng hạng 7. Với một nền văn hóa sống động, đề cao sự gắn kết cộng đồng và những phong tục tập quán hoàn hảo, quốc gia Nam Mỹ hình dải ruy băngsẽ không làm du khách thất vọng.

Mauritius - Ảnh: Getty

Khi đến Mauritius đẹp như tranh của châu Phi, bạn sẽ thấy thời gian như chậm lại, mọi thứ trôi đi một cách thanh bình và yên ả.

Seychelles

Seychelles - Ảnh: Getty

Seychelles và Thái Lan đồng hạng 8. Hơn 107.000 cư dân của hòn đảo Seychelles ở châu Phi đã để lại ấn tượng đẹp với độc giả Condé Nast Traveller, họ luôn cảm thấy được người dân chào đón nồng nhiệt. Thú vị là Hoàng tử William và Công nương Kate của Vương quốc Anh cũng đã đến đây hưởng tuần trăng mật.

Thái Lan - Ảnh: Getty

Được mệnh danh là "Xứ sở của những nụ cười" và là “thiên đường” của du lịch ba lô, từ những bãi biển thơ mộng ở phía Nam đến những cung đường mòn trên núi mát mẻ ở phía Bắc, Thái Lan có vô vàn điểm đến để trải nghiệm. Một điều chắc chắn là du khách luôn được chào đón nồng hậu ở khắp mọi nơi.