Việt Nam vẫn là điểm đến lý tưởng để đầu tư

Thuế đối ứng có ảnh hưởng đến FDI vào Việt Nam?

Một câu hỏi được đặt ra trong suốt thời gian qua, là liệu chính sách thuế quan của Mỹ có ảnh hưởng tới dòng đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam không? Câu trả lời đã được chứng minh bằng con số hơn 24,1 tỷ USD vốn đăng ký, tăng 27,3% và 13,6 tỷ USD vốn giải ngân, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2024, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính).

“Dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn đang duy trì rất tích cực, bất chấp những tác động bất lợi bên ngoài”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhiều lần khẳng định điều này. Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn với dòng vốn đầu tư quốc tế, nhờ chiến lược thu hút FDI phù hợp, tình hình chính trị ổn định, có vị thế cao, môi trường đầu tư thuận lợi…

Tuy vậy, ảnh hưởng là không thể tránh khỏi, khi Mỹ áp thuế đối ứng với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo công bố, mức thuế đối ứng mà Mỹ áp dụng với Việt Nam là 20%; với một số quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Malaysia… là 19%; với Hàn Quốc, Nhật Bản là 15%; với Ấn Độ là 25%...