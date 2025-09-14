Việt Nam và Vatican nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp kiến Đức Giáo hoàng Leo XIV.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam – Tòa Thánh và tình hình hiện nay của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Hai bên ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội đối với sự phát triển chung của đất nước Việt Nam, trong tinh thần sống phúc âm trong lòng dân tộc, người Công giáo tốt đồng thời là người công dân tốt.

Hai bên bày tỏ hài lòng về những tiến triển trong quan hệ song phương kể từ cuộc họp lần thứ XI của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa thánh, được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2024, bao gồm các hoạt động tiếp xúc và tham vấn thường xuyên, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, cũng như các hoạt động của Đại diện Thường trú của Tòa thánh tại Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski.