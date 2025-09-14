Việt Nam và Vatican nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương

Bảo Chi| 14/09/2025 10:31

Ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng đoàn Việt Nam và Đức ông Mirosław Wachowski, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh, Trưởng đoàn Tòa thánh đã đồng chủ trì Cuộc họp lần thứ XII của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa thánh tại Vatican.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp kiến Đức Giáo hoàng Leo XIV.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam – Tòa Thánh và tình hình hiện nay của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Hai bên ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội đối với sự phát triển chung của đất nước Việt Nam, trong tinh thần sống phúc âm trong lòng dân tộc, người Công giáo tốt đồng thời là người công dân tốt.

Hai bên bày tỏ hài lòng về những tiến triển trong quan hệ song phương kể từ cuộc họp lần thứ XI của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa thánh, được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2024, bao gồm các hoạt động tiếp xúc và tham vấn thường xuyên, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, cũng như các hoạt động của Đại diện Thường trú của Tòa thánh tại Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, và nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác hỗn hợp.

Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

Nhân dịp chuyến thăm Vatican, đoàn đại biểu Việt Nam đã tiếp kiến Đức Giáo hoàng Leo XIV, và chào xã giao Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin, cùng Bộ trưởng Ngoại giao, Tổng Giám mục Paul Gallagher.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Trưởng đoàn Việt Nam và các đại biểu tiếp kiến Đức Giáo hoàng Leo XIV.
Thủ tướng Tòa Thánh, Hồng y Pietro Parolin
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin.
Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin và các đại biểu.
Bộ trưởng Ngoại giao, Tổng Giám mục Paul Gallagher
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Bộ trưởng Ngoại giao, Tổng Giám mục Paul Gallagher.
Tổng Giám mục Paul Gallagher và các đại biểu.
