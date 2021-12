Việt Nam và Thái Lan ngang cơ, tâm lý sợ hãi đã là quá khứ

Trong khi đó, chuyên gia Phan Anh Tú bày tỏ quan điểm: "Bốn trận vòng bảng, tuyển Việt Nam đã có khoảng lặng cần thiết để chấn chỉnh tâm lý và tiếp tục hoàn thiện mình. Thực tế là sau mỗi trận chúng ta đều chơi tốt hơn.

Điều tôi chưa hài lòng là chúng ta phải dứt khoát khi tổ chức tấn công, có mảng miếng thực sự rõ nét thay vì nhiều phương án nhưng lại kém hiệu quả".

Nói về hai trận gặp Thái Lan sắp tới, ông Phan Anh Tú nhận định: "Thái Lan thể hiện sức mạnh đáng ngại ở AFF Cup 2020. Nhưng họ vẫn có điểm yếu ở hệ thống phòng ngự và triển khai bóng từ tuyến giữa chưa sắc sảo.

Tôi nghĩ tâm lý sợ hãi Thái Lan đã là quá khứ. Giờ chúng ta bước vào giải với tâm thế của đội bóng số 1 khu vực. Dĩ nhiên bóng đá không nói trước được điều gì, nhưng tôi tin tuyển Việt Nam thể hiện được sức mạnh tốt nhất trong hai trận đấu tới".

Video hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam:

Your browser does not support the video tag.

Song Ngư