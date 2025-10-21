Việt Nam và Phần Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Sáng nay (giờ địa phương), sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Tổng thống Phần Lan khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước và dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển bền chặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: TTXVN

Phần Lan luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam - đối tác thương mại quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á. Lãnh đạo Phần Lan ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm vừa qua, coi Việt Nam là một “câu chuyện thành công”.

Tổng thống bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm, hai nước sẽ có những bước phát triển hợp tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.