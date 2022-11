Việt Nam và New Zealand nhất trí đưa kim ngạch hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2024

Đánh giá hợp tác quốc phòng, an ninh, tư pháp có nhiều tiến triển tích cực, nhất là về trao đổi đoàn, triển khai các cơ chế hợp tác, đào tạo ngôn ngữ và nâng cao năng lực…., hai Thủ tướng nhất trí tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như công nghiệp quốc phòng, quân y, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn….; xúc tiến đàm phán, tiến tới ký kết các văn kiện về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù, tương trợ tư pháp hình sự và dân sự.

Đoàn New Zealand tham dự hội đàm

Cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, hai Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD trong năm 2024. Hai bên cũng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do khu vực mà hai nước đều là thành viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn như giáo dục-đào tạo, công nghệ chế biến, chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng; đồng thời đề nghị New Zealand hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại New Zealand. Thủ tướng đánh giá cao việc New Zealand tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam, đề nghị tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, đổi mới sáng tạo.