Việt Nam và hành trình 75 năm là thành viên tích cực của Tổ chức Y tế thế giới

WHO được thành lập ngày 7/4/1948 với tư cách là cơ quan chỉ đạo và điều phối y tế toàn cầu trong hệ thống Liên hợp quốc. Trong nhiều thập kỷ qua, WHO đã không ngừng nỗ lực để thực hiện sứ mệnh tăng cường sức khoẻ và sự an toàn cho mọi người.

Trở thành thành viên của WHO, Việt Nam đã nhận được các hỗ trợ kỹ thuật của WHO trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân; và ngược lại Việt Nam cũng tích cực tham gia, đóng góp trách nhiệm vào các sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng của WHO trên lĩnh vực y tế.

Theo Hiến chương WHO được các quốc gia thành viên chấp thuận, WHO đặt ra các chuẩn mực, tiêu chí về y tế cộng đồng. Các quốc gia thành viên sau đó đưa các chuẩn mực quốc tế vào pháp luật trong nước. Ngoài ra, WHO xác định các chương trình nghiên cứu toàn cầu và đưa kết quả vào các khuyến nghị của WHO.

Bên cạnh đó, WHO đóng vai trò hỗ trợ các quốc gia thành viên, phối hợp với tất cả các quốc gia thành viên để hỗ trợ quá trình phát triển y tế quốc gia.

Trong thời gian 77 năm tồn tại và phát triển, WHO đã đạt được những thành tựu lớn trên lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe như: Xóa bệnh đậu mùa năm 1980 (một bệnh dịch do virus đã từng khiến hàng triệu người chết); xây dựng và thông qua Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, giảm 99% số ca mắc bệnh bại liệt năm 2006 so với năm 1956; cứu sống hàng triệu người nhờ chương trình tiêm chủng cho trẻ em, giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và cải thiện sức khỏe cũng như phúc lợi cho hàng triệu người khác; ngăn ngừa và kiểm soát các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch SARS (năm 2003), cúm gia cầm (năm 2009), Ebola (năm 2014), ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch Covid-19...

Hàng năm, WHO lấy ngày 7/4 là Ngày Sức khỏe thế giới, hay còn gọi là Ngày Y tế thế giới. Trụ sở của WHO đặt tại Geneva, Thụy Sỹ. Hiện nay WHO có hơn 190 nước thành viên, được phân theo các khu vực địa lý. Việt Nam thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương theo phân chia của WHO.