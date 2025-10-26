Việt Nam và ASEAN: Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng lớn mạnh, phát triển, cùng thụ hưởng thành quả

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên đối thoại cấp cao tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN. (Ảnh: Nhật Bắc)

Với chủ đề "Thống nhất thị trường-Hướng tới thịnh vượng chung", đây là diễn đàn doanh nghiệp lớn nhất bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và cũng là một trong những diễn đàn kinh doanh lớn nhất châu Á năm nay.

Diễn ra ngày 25-26/10, ABIS 2025 do Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) tổ chức, quy tụ hơn 1.500 đại biểu, bao gồm nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao ASEAN, các CEO của tập đoàn hàng đầu cùng chuyên gia kinh tế quốc tế. Hội nghị tập trung vào các biện pháp đổi mới của khu vực tư nhân để thúc đẩy cải cách chính sách và nâng cao vai trò của ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã luôn tham dự và phát biểu tại các hội nghị ABIS, khẳng định sự quan tâm sâu sắc và cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp ASEAN.

Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng ấn tượng

Chương trình thảo luận tại ABIS 2025 của Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung vào một số nội dung chính như: Chính sách và ưu tiên kinh tế của Việt Nam, cũng như các chiến lược của Chính phủ nhằm duy trì tăng trưởng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu; lĩnh vực đổi mới sáng tạo và số hóa, cách Việt Nam tận dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị lực lượng lao động cho nền kinh tế số.

Vai trò của Việt Nam như một trung tâm sản xuất hàng đầu và những nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao chuỗi giá trị, bao gồm nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế và sản xuất tiên tiến; khả năng phục hồi chuỗi cung ứng khu vực, cách Việt Nam và ASEAN có thể duy trì vai trò là đối tác cởi mở, đáng tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu; những đóng góp của Việt Nam vào hợp tác khu vực và toàn cầu, bao gồm thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế của ASEAN.

Điều phối viên chương trình, bà Rachel Eng, Giám đốc điều hành của Eng and Co. LLC và là thành viên ASEAN BAC tại Singapore cho rằng, những năm vừa qua, Việt Nam đã nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng năng động nhất châu Á.

Bất chấp bối cảnh toàn cầu đầy biến động, những căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng, tổng cầu thế giới giảm, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng ấn tượng, được củng cố bởi các chính sách kinh tế vững chắc, thương mại mở và chương trình nghị sự cải cách mạnh mẽ. Điều ấn tượng không kém là cách tiếp cận cân bằng của Việt Nam đối với phát triển, thúc đẩy công nghiệp hóa và số hóa.

Tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm

Trả lời câu hỏi đầu tiên về những ưu tiên kinh tế chủ chốt của Việt Nam trong tương lai, và làm thế nào để cân bằng giữa tăng trưởng với phát triển bền vững, giữa tự chủ và hội nhập, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những năm qua, mặc dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chủ nghĩa đa phương gặp nhiều thách thức, chuỗi cung ứng đứt gãy, Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng kinh tế, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế (thu đủ chi, xuất đủ nhập, làm đủ ăn, năng lượng đủ cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thị trường lao động đáp ứng được sự chuyển đổi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát, bội chi ngân sách nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép).