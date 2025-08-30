Việt Nam - từ nội lực vững vàng đến hội nhập chủ động

Kể từ ngày 2-9-1945, Việt Nam đã trải qua gần 80 năm đầy thử thách và chuyển mình mạnh mẽ. Từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, chúng ta đã vươn lên trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng, có vị thế ngày càng rõ nét trên trường quốc tế.

Thành tựu đó là kết quả của tư duy phát triển nhất quán: Lấy nội lực làm nền tảng, làm gốc; đồng thời chủ động, linh hoạt tận dụng ngoại lực để tạo bứt phá. Tư duy này đã được khẳng định xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng từ Đại hội VIII, IX đến Đại hội XIII và tiếp tục làm rõ trong dự thảo Đại hội XIV.

Kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực không chỉ là nguyên lý phát triển, mà còn là điều kiện để Việt Nam giữ vững độc lập, tự chủ trong một thế giới nhiều biến động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chia sẻ và động viên kiều bào tại New Zealand năm 2024. Ảnh: VGP

Nội lực là gốc rễ, ngoại lực là cơ hội

Nếu như trong thời chiến, nội lực là sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của ý chí kiên cường, bất khuất thì nay thời bình, nội lực chuyển hóa thành khát vọng đổi mới, cải cách, vươn lên để thoát khỏi trì trệ và hội nhập sâu rộng với thế giới.