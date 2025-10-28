Việt Nam - Trung Quốc tuần tra song phương khu vực cửa sông Bắc Luân

Hai bên đã tiến hành tuần tra từ mốc 1376 đến mốc 1373, xử lý các phương tiện, tàu thuyền “ba không” (không biển kiểm soát, không giấy chứng nhận, không đăng ký bến cảng) hoạt động trên cửa sông Bắc Luân; kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật như xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đồn Biên phòng Hải Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) phối hợp Chi đội quản lý biên giới Phòng Thành Cảng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) tuần tra trên sông Bắc Luân

Bên cạnh đó, hai bên cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định về đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân... cho nhân dân khu vực biên giới hai bên.

Hai lực lượng giao lưu trong tuần tra chung

Đợt tuần tra song phương đã góp phần tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề xảy ra, giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.