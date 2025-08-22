Việt Nam tiếp tục là quốc gia đăng cai Miss Cosmo 2025

Tại buổi giới thiệu Miss Cosmo 2025 vào chiều 22/8, Ban tổ chức công bố Việt Nam tiếp tục được chọn là quốc gia đăng cai mùa giải thứ hai. Với vai trò này, Việt Nam không chỉ khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè năm châu.

Với chủ đề “Rising Dragon” lấy cảm hứng từ biểu tượng Rồng, Miss Cosmo 2025 muốn gửi gắm thông điệp phụ nữ không chỉ tỏa sáng mà còn khẳng định bản lĩnh trong kỷ nguyên mới.

Chia sẻ về ý nghĩa chủ đề, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Việt Nam được biết đến là 'miền đất của rồng xanh' và người Việt tự hào là 'Con Rồng cháu Tiên'. Vì thế, tôi tin rằng Miss Cosmo 2025 sẽ là nơi vẻ đẹp cất cánh cùng bản lĩnh và tầm ảnh hưởng".