Việt Nam tiếp tục có bản quyền giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ

Quyền phát sóng trực tiếp và độc quyền hầu hết các trận đấu trong 3 mùa giải NBA (2025/26 đến 2027/28) tiếp tục được FPT Play thực hiện, bắt đầu từ tháng 10/2025. Đây là thỏa thuận thứ 2 đạt được giữa đơn vị hiện đang giữ quyền phát sóng NBA tại Việt Nam và Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ, trở thành dịch vụ truyền hình duy nhất trong nước giữ quyền khai thác giải NBA trong 6 mùa liên tục.