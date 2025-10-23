Việt Nam tiếp tục có bản quyền giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ

Đại Nam| 23/10/2025 07:40

Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) tiếp tục được phủ sóng tại Việt Nam trong 3 mùa giải 2025/26- 2027/28.

Quyền phát sóng trực tiếp và độc quyền hầu hết các trận đấu trong 3 mùa giải NBA (2025/26 đến 2027/28) tiếp tục được FPT Play thực hiện, bắt đầu từ tháng 10/2025. Đây là thỏa thuận thứ 2 đạt được giữa đơn vị hiện đang giữ quyền phát sóng NBA tại Việt Nam và Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ, trở thành dịch vụ truyền hình duy nhất trong nước giữ quyền khai thác giải NBA trong 6 mùa liên tục. 

the thao fpt.jpg
Người hâm mộ Việt Nam tiếp tục được xem giải NBA

Trong 209 - 226 trận đấu được lựa chọn mỗi mùa, số lượng trận mỗi vòng sẽ tăng lên thành 180 trận Regular Season, 22 - 34 trận Playoffs, 7 trận NBA Cup Finals/Play-in tournament và 5 trận Preseason (bắt đầu từ mùa 2026/27).

the thao fpt 1.jpg
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/viet-nam-tiep-tuc-co-ban-quyen-giai-bong-ro-nha-nghe-my-2455465.html
