Việt Nam tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ từ tháng 11, nhóm 16-17 tuổi tiêm trước

Theo Bộ Y tế, từ tháng 11/2021, chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em sẽ được tổ chức trên toàn quốc với loại vắc xin Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất (vắc xin Pfizer). Đây là vắc xin Covid-19 đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em, đảm bảo an toàn và được nhiều nước sử dụng.



Chiều 26/10, tại cuộc họp với các đơn vị liên quan về chiến dịch tiêm chủng nói trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các đơn vị chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ theo độ tuổi đã hướng dẫn trong văn bản 8688 ngày 14/10 của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.



Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện trước với trẻ em từ 16-17 tuổi, sau đó hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm cho trẻ.



Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em được triển khai tương tự chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong thời gian qua. Các điểm tiêm đặt tại trạm y tế xã/phường, các trường học, trung tâm y tế và các bệnh viện (đối với một số trẻ có bệnh nền, béo phì).

Vắc xin Covid-19 của Pfizer - Ảnh: reuters Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định, yêu cầu hàng đầu trong tổ chức tiêm chủng cho trẻ là đảm bảo an toàn. “Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm để kịp thời hỗ trợ xử lý theo đúng quy định”, Bộ trưởng nhấn mạnh.



Bộ trưởng cũng cho biết, việc tiêm chủng cho trẻ em sẽ được tiến hành trước tại các địa phương đã trải qua đợt giãn cách xã hội, có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao; các địa phương có mật độ dân số đông, nguy cơ lây nhiễm cao.



Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn cho tất cả tỉnh, thành phố về tiêm chủng cho trẻ em trong ngày 29/10. Đồng thời, giao các đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng.



Các địa phương cần thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất; Thực hiện theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm, hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm đúng quy định.



Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động để người dân đưa trẻ 12-17 tuổi đủ điều kiện tiêm tích cực tham gia tiêm kịp thời, đầy đủ.



Đối với trẻ ở độ tuổi nhỏ hơn, Bộ Y tế thông tin đã lên kế hoạch triển khai tiêm chủng trong năm 2022 trên cơ sở khoa học và cập nhật các loại vắc xin cho lứa tuổi này.



Song song với việc tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiêm vắc xin mũi 1 và bao phủ vắc xin cho người từ 50 tuổi trở lên để bảo vệ đối tượng này trước nguy cơ dịch bệnh, giảm nguy cơ tử vong nếu không may mắc bệnh.