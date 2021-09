Việt Nam thua ngược Saudi Arabia: Tự hào đi, sao phải tiếc nuối!

Nhưng nói gì thì nói cũng có những điều lo lắng đối với tuyển Việt Nam sau thất bại trước Saudi Arabia, như việc nhận những thẻ vàng tương đối vô duyên của Văn Thanh và đặc biệt từ Duy Mạnh làm đội bóng của HLV Park Hang Seo thiệt quân.

Dù vậy, sự khởi đầu với tất cả nỗ lực cho đến chuyên môn, tỉ số hay hoàn thành chỉ tiêu có bàn thắng trước Saudi Arabia là cơ sở cho tuyển Việt Nam tốt hơn không chỉ ở vòng loại World Cup mà còn trong tương lai.

Mỗi trận đấu trước các đối thủ mạnh tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều mang đến những bài học để trưởng thành. Vậy nên cứ tự hào với tuyển Việt Nam, còn thua Saudi Arabia trong thế trận lẫn tinh thần điểm 10 như vậy thì chẳng có gì phải buồn hay tiếc nuối.

Your browser does not support the video tag.

(Nguồn: Truyền hình FPT)

M.A