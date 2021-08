Việt Nam thêm 11.321 ca Covid-19, 190.681 liều vắc xin được tiêm

Hôm nay, Việt Nam thêm 11.321 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 7.428 ca tại cộng đồng.

Các ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (4.505), TP.HCM (4.084), Tiền Giang (589), Đồng Nai (551), Long An (393), Đà Nẵng (197), Đồng Tháp (109), Cần Thơ (100), Tây Ninh (83), Hà Nội (76), Khánh Hòa (76), An Giang (71), Nghệ An (60), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Phú Yên (45), Kiên Giang (43), Bình Thuận (43), Bến Tre (42), Đắk Lắk (32), Quảng Nam (32), Trà Vinh (24)…

Cũng trong ngày 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương bổ sung 2.118 ca được lấy mẫu từ các ngày trước. Như vậy trong 24 giờ qua, số ca nhiễm tại nước ta tăng 2.767 ca. Tại Bình Dương tăng 2.400 ca, TP. HCM tăng 709 ca, Tiền Giang tăng 222 ca, Đồng Nai giảm 135 ca, Long An tăng 26 ca.