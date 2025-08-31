Việt Nam thành cường quốc xuất khẩu nông sản, nhiều mặt hàng dẫn đầu thế giới

Vượt qua khủng hoảng kinh tế, xung đột địa chính trị, đại dịch Covid-19 và các rào cản về thuế quan... kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trên 4%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 70 tỷ USD trong năm 2025.

Với hơn 100 triệu tấn nông, lâm, thủy sản xuất khẩu mỗi năm, theo ông Trần Đức Thắng - quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, giá trị kim ngạch xuất khẩu cần hướng đến mục tiêu 80-90, thậm chí 100 tỷ USD.

Top 2 thế giới, gạo Việt có mặt tại các thị trường cao cấp nhất

Năm 1989, lần đầu tiên nước ta xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo, thu về 322 triệu USD. Ngay trong năm kế tiếp, kim ngạch xuất khẩu gạo đã vượt 1 tỷ USD, với sản lượng 4,6 triệu tấn. Nhờ đó, Việt Nam chính thức trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu gạo trên thế giới.

Từ năm 2000 đến nay, kim ngạch xuất khẩu gạo luôn theo chiều hướng tăng, lần lượt vượt qua mốc 2 tỷ USD, 3 tỷ USD, 4 tỷ USD và năm 2024 đạt 5,7 tỷ USD.

Ngành lúa gạo Việt Nam lập kỷ lục lịch sử cả về sản lượng lẫn giá trị trong năm 2024, giữ vững vị trí cường quốc xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới với 9 triệu tấn, sau Ấn Độ (17 triệu tấn) và Thái Lan (9,3 triệu tấn).

Số liệu thống kê cho thấy, hết tháng 7 năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,5 triệu tấn, thu về 2,8 tỷ USD. Việt Nam đã vượt qua Thái Lan (xuất khẩu 4,3 triệu tấn, kim ngạch 2,7 tỷ USD), trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo.

Điều đáng nói, sau nhiều năm bị gắn với hình ảnh chất lượng thấp, bán giá rẻ, thì những năm gần đây chất lượng gạo Việt Nam được nâng cao và liên tục vươn lên vị trí quốc gia có giá xuất khẩu đắt đỏ nhất.

Không chỉ nằm trong top đầu thế giới về xuất khẩu, Việt Nam còn hướng đến sản xuất gạo xanh phát thải thấp. Ảnh: Báo QB

Năm 2019 và 2023, gạo ST25 của Việt Nam được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới”. Những túi gạo in thương hiệu “Vietnam Rice” tự tin hiện diện trên quầy kệ của các chuỗi siêu thị lớn toàn cầu, trong đó có các thị trường khó tính nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu...

Tháng 6 vừa qua, Việt Nam tung ra dòng “Gạo Việt xanh, phát thải thấp” mà chưa quốc gia nào sản xuất được. Lô gạo đầu tiên đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Loại gạo có thương hiệu đặc biệt này là sản phẩm của Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030". Đây không đơn thuần là khoanh vùng làm hàng chất lượng cao, mà còn là điểm khởi đầu cho cuộc cách mạng mới trong sản xuất để chứng minh cách Việt Nam tạo ra hạt gạo có chất lượng thơm ngon, minh bạch và trách nhiệm với môi trường.