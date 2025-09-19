Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 69 Đại hội đồng IAEA

Đại sứ Lê Vũ Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Trưởng Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại IAEA và các tổ chức quốc tế phát biểu tại Phiên toàn thể của Khóa họp lần thứ 69 Đại hội đồng IAEA. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 15-19/9, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (Áo), Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định dẫn đầu đã tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 69 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Tham gia đoàn còn có Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại IAEA và các tổ chức quốc tế, cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khóa họp năm nay quy tụ hơn 2.000 quan chức cấp cao và đại diện đến từ 179 quốc gia thành viên IAEA, tập trung thảo luận các vấn đề then chốt như: vai trò của khoa học và công nghệ hạt nhân trong phát triển bền vững, bảo đảm an toàn-an ninh hạt nhân và tăng cường hiệu quả công tác thanh sát.