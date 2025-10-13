Việt Nam tham dự Đại hội thế giới về du lịch khám phá đời sống chim hoang dã tại Venezuela

Quang cảnh một phiên thảo luận.

Trong các ngày 11 và 12/10 tại thành phố Mérida, miền Tây Venezuela đã diễn ra Đại hội thế giới lần thứ nhất về du lịch khám phá đời sống chim hoang dã (Congreso Mundial de Aviturismo) với sự tham gia của các chuyên gia, học giả, các nhà khoa học đến từ hơn 21 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Du lịch Venezuela Leticia Gómez nhấn mạnh, sự kiện nhằm định vị Venezuela như một “thiên đường sinh thái” trên thế giới.

Với 1.426 loài chim, trong đó 58 loài đặc hữu, Venezuela đang dần khẳng định tiềm năng trở thành trung tâm thu hút du khách quốc tế yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang dã. Theo bà Gómez, phát triển du lịch sinh thái không chỉ là chiến lược kinh tế, mà còn là “con đường xanh” hướng tới tương lai bền vững của đất nước.