Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Ngày 14/10 (giờ New York, Mỹ), tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử với 180 phiếu ủng hộ, cao nhất nhóm châu Á - Thái Bình Dương.

Cuộc họp Đại hội đồng với sự tham dự của 190 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đủ tư cách bỏ phiếu đã bầu 14 nước thành viên gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Italy và Anh.

Việt Nam đạt số phiếu ủng hộ cao nhất trong nhóm châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là nước châu Á - Thái Bình Dương duy nhất là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028.