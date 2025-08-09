Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên bán iPhone 17?

Một số chuyên gia cho rằng với việc mở bán ngay đợt đầu, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên giao iPhone đến cho người dùng, vì thường các hệ thống đại lý bán lẻ trong nước sẽ giao hàng vào 0h00 đêm, trong khi các thị trường khác trên thế giới sẽ giao hàng từ buổi sáng.

Cụ thể, Apple đã yêu cầu các đại lý trong nước lên sẵn hai kế hoạch mở bán iPhone 17 series trong thời gian vừa qua; trong đó có một kế hoạch là giữ nguyên thời gian mở bán như iPhone 16 series năm ngoái (nghĩa là sau hai tuần, rơi vào khoảng 27/9); kế hoạch còn lại là sẽ mở bán iPhone 17 series ngay đợt đầu tiên (dự kiến khoảng 19/9) của Apple cùng với một số thị trường khác trên thế giới.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của VietNamNet, nhận định này là không chính xác, vì quy định của Apple trong đợt mở bán đầu tiên sẽ rơi vào mốc 8h00 sáng, điều này có nghĩa Việt Nam vẫn sẽ bán sau thị trường Úc và Nhật như trước đây.

Việc Việt Nam có mở bán sớm iPhone 17 series hay không vẫn phải chờ quyết định của Apple trong lễ ra mắt dòng sản phẩm này vào 0h00 ngày 10/9 tới (giờ Việt Nam).

Theo các nguồn tin rò rỉ, năm nay Apple sẽ ra mắt iPhone 17 series gồm các phiên bản: iPhone 17 Air, chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay để thay thế cho dòng Plus; iPhone 17 được kỳ vọng sẽ có một cuộc lột xác đáng kể để tiệm cận hơn với các mẫu Pro; iPhone 17 Pro có thể thay đổi chất liệu khung, từ titan sang nhôm. Điều này vừa giúp Apple giảm chi phí, vừa khiến máy nhẹ hơn; iPhone 17 Pro Max có thay đổi lớn nhất có thể là thân máy dày hơn một chút, nhằm chứa viên pin lớn hơn, điều mà nhiều người dùng mong đợi.