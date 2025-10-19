Việt Nam sắp vượt Thái Lan về tiêu thụ xe điện

Việt Nam hiện đứng thứ 4 Đông Nam Á về doanh số ô tô mới, sau Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, trong lĩnh vực xe thuần điện, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 và đang thu hẹp nhanh khoảng cách với Thái Lan.

Theo Liên đoàn Giao thông và Môi trường châu Âu (T&E), đến hết tháng 8-2025, doanh số xe điện của VinFast tại Việt Nam đã vượt mốc 87.000 xe - cao hơn cả năm 2024. Tính đến cuối quý III, con số này đạt khoảng 100.000 xe, giúp Việt Nam chỉ còn kém Thái Lan 2.700 xe điện. Với đà tiêu thụ mạnh trong quý cuối năm, khả năng Việt Nam vượt Thái Lan để trở thành thị trường xe điện lớn nhất khu vực là hoàn toàn khả thi.