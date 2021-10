Việt Nam sắp đón áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh

Trong những ngày tới, mặc dù chưa chịu tác động trực tiếp của bão hay không khí lạnh, nhưng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nên từ ngày 5-7/10 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Đối với khu vực Hà Nội, từ đêm 3-11/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 4-6/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 11-13/10, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (3/10), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc đang hoạt động mạnh dần lên. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên trong đêm nay và ngày mai (4/10), ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.