Việt Nam sắp có gói ChatGPT Go giá rẻ?

ChatGPT Go là lựa chọn rẻ hơn và linh hoạt hơn được OpenAI cung cấp. Theo cập nhật mới nhất, ChatGPT Go sẽ có mặt tại Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam sau khi xuất hiện tại Ấn Độ và mới đây là Indonesia.

Người dùng tại các quốc gia này đã thấy giá gói được hiển thị bằng nội tệ, bên cạnh các tùy chọn quốc tế như 4 USD, 4 EUR hoặc 3,50 GBP. Tuy nhiên, gói này chỉ áp dụng cho các thị trường đang phát triển, chưa mở cho người dùng tại châu Âu hoặc Mỹ.