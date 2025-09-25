Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng

Thành Long| 25/09/2025 18:26

Chiều 25/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời báo chí về việc Hoa Kỳ từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ ngày 24/4. (Ảnh: Thành Long)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời báo chí ngày 25/9. (Ảnh: Thành Long)

Vừa qua, Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) đã từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA). Các loại hải sản khai thác theo các nghề này cũng sẽ bị dừng nhập khẩu vào Hoa Kỳ kể từ ngày 1/1/2026.

Khi được hỏi về phản ứng và giải pháp của Việt Nam trước vụ việc trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đề nghị Bộ này và NOAA cân nhắc quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo MMPA để tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động của Việt Nam.

Cũng theo bà Phạm Thu Hằng, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như sự đồng hành của các địa phương, ngành Thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa và nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nghề cá.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp hai bên.

Theo baoquocte.vn
https://baoquocte.vn/viet-nam-san-sang-trao-doi-voi-hoa-ky-de-thao-go-vuong-mac-thuc-day-hop-tac-thuong-mai-song-phuong-cong-bang-328873.html
Copy Link
https://baoquocte.vn/viet-nam-san-sang-trao-doi-voi-hoa-ky-de-thao-go-vuong-mac-thuc-day-hop-tac-thuong-mai-song-phuong-cong-bang-328873.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin đối ngoại
            Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO