Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng

Khi được hỏi về phản ứng và giải pháp của Việt Nam trước vụ việc trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đề nghị Bộ này và NOAA cân nhắc quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo MMPA để tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động của Việt Nam.

Cũng theo bà Phạm Thu Hằng, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như sự đồng hành của các địa phương, ngành Thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa và nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nghề cá.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp hai bên.