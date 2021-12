Việt Nam sẵn sàng đón các nhà làm phim Bollywood sang quay tại danh thắng

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với bà Meenakashi Lekhi, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa kiêm Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với bà Meenakashi Lekhi, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa kiêm Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ. (Ảnh: Bộ VHTTDL).

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cảm ơn bà Quốc vụ khanh đã dành thời gian tiếp, làm việc với đoàn và vui mừng cho biết, trong các cuộc hội đàm, hội kiến của Chủ tịch Quốc hội với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, các nhà lãnh đạo đều khẳng định tầm quan trọng của văn hóa trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ.