Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế

Chiều ngày 10/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Lễ Trao giải thưởng và Khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 3) tại thành phố Huế đã được diễn ra, với sự tham gia của nhiều nhiếp ảnh gia, những người đam mê ảnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” (VIPF).

Tặng hoa cho các tác giả đoạt giải.

“Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ ba - Huế 2025 là hoạt động nghệ thuật quan trọng trong số các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Sự kiện này được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Huế; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì với sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế và các đơn vị liên quan.

Hoạt động nhiếp ảnh này có quy mô quốc tế, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại tỉnh đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Qua đó nhằm xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh.

Đại biểu tham quan triển lãm.