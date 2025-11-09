Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế

Chiều ngày 10/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Lễ Trao giải thưởng và Khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 3) tại thành phố Huế đã được diễn ra, với sự tham gia của nhiều nhiếp ảnh gia, những người đam mê ảnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” (VIPF).
Tặng hoa cho các tác giả đoạt giải.
“Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ ba - Huế 2025 là hoạt động nghệ thuật quan trọng trong số các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.
Sự kiện này được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Huế; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì với sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế và các đơn vị liên quan.
Hoạt động nhiếp ảnh này có quy mô quốc tế, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại tỉnh đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Qua đó nhằm xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh.
Đại biểu tham quan triển lãm.
Trước đó, Ban tổ chức đã nhận được 6.076 tác phẩm của 415 tác giả đến từ 16 quốc gia trên thế giới (Úc, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Lào, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Mỹ, Xứ Weales, Anh, Việt Nam).
Qua quá trình lựa chọn, Ban tổ chức chọn 200 tác phẩm của 133 tác giả (112 tác giả Việt Nam và 21 tác giả nước ngoài) để trưng bày Triển lãm, trong đó có 20 tác phẩm (14 tác giả Việt Nam và 6 tác giả nước ngoài) được trao giải thưởng.
Các tác phẩm được trao giải thưởng và trưng bày triển lãm là những ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam mang đến cảm nhận sâu sắc về cuộc sống, văn hóa, thiên nhiên, con người và đất nước Việt Nam; qua đó, góp phần quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu, phát triển du lịch Việt Nam nói chung, và thành phố Huế - địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia nói riêng đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Trong khuôn khổ “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ ba - Huế 2025, chương trình giao lưu, sáng tác ảnh tại thành phố Huế được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 29/5 tại TP Huế.
Chương trình này đã quy tụ 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh của Việt Nam và quốc tế tham dự, trong đó có 5 nhiếp ảnh gia quốc tế (Ấn Độ, Lào, Nhật Bản và Singapore), 15 nhiếp ảnh gia thuộc các tỉnh, thành của Việt Nam và 10 nhiếp ảnh gia của thành phố Huế.
Vật làng Thủ Lễ.
Với 6 ngày đi thực tế giao lưu, sáng tác, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã chụp được hàng ngàn bức ảnh đẹp về cảnh quan, cuộc sống, con người, văn hóa, nghệ thuật của thành phố Huế, quần thể di tích cố đô Huế: Hoàng thành Huế, Lăng vua Gia Long, Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định, chùa Linh Mụ, Đầm Quảng Lợi, làng đan lát mây tre Bao La, làng cổ Phước Tích, với các hoạt động đời thường chợ Đông Ba, Phố cổ Bao Vinh, cầu Trường Tiền, vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh đẹp của thế giới.
Nhiều bức ảnh được chụp trong đợt giao lưu, sáng tác này đã được chọn trưng bày triển lãm và trao giải tại cuộc Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 3) góp phần quảng bá những hình ảnh đẹp về di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh, thiên nhiên và con người TP Huế tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
Một số hình ảnh ở triển lãm: