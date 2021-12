Việt Nam - Nga đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh

Your browser does not support the audio element.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, chiều 1/12 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Việt Nam đã hội kiến với Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền Dmitry Medvedev.