Việt Nam mời Binance làm cố vấn: Mọi cặp mắt đổ dồn về Đà Nẵng?

Bước đi chiến lược của Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) ngày 24/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có các cuộc tiếp xúc và làm việc với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài sản số và bất động sản, bao gồm Bybit, Binance và Emaar Properties.

Đây là bước đi chiến lược, thể hiện tham vọng của Việt Nam trong việc xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế và thúc đẩy thị trường tài sản mã hóa.

Tại buổi làm việc với Bybit - sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất UAE với hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam, Phó Thủ tướng hoan nghênh sự thành công của doanh nghiệp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khung pháp lý thí điểm cho tài sản số. Bybit bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đào tạo nhân lực và đóng góp vào quá trình xây dựng khung pháp lý.

Với Binance - nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, Phó Thủ tướng đề xuất mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam để triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Đáng chú ý, ông Richard Teng, Tổng Giám đốc Binance, được mời làm cố vấn cấp cao cho dự án, tận dụng kinh nghiệm từ thời ông điều hành Abu Dhabi Global Market.