Việt Nam miễn thị thực cho tỉ phú, tổng công trình sư, cầu thủ bóng đá nổi tiếng

Ngày 8-8, Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định 221/2025 quy định các sáu trường hợp được miễn thị thực là người nước ngoài.

Cụ thể, khách mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, TP.

Các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao. Trong đó, nhà khoa học trên lĩnh vực khoa học - kỹ thuật phải đạt giải thưởng quốc tế uy tín về khoa học - kỹ thuật được công nhận.