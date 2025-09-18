Việt Nam luôn đề cao giá trị của hòa bình, tự do, phẩm giá và quyền con người

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự sự kiện có khoảng 300 khách mời quốc tế và người Việt Nam, trong đó có đông đảo Đại sứ, Trưởng Phái đoàn, đại diện các tổ chức quốc tế, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ, tạo nên một không khí trang trọng, ấm áp và đậm tình hữu nghị.

Trong diễn văn khai mạc, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng đã ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ 33 thế giới, nằm trong nhóm 30 quốc gia xuất khẩu lớn nhất, top 15 điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu; có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; có quan hệ, khuôn khổ đối tác với 38 nước, và ngày càng khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp cho hòa bình và phát triển tại khu vực và trên thế giới qua nhiều hoạt động cụ thể.

Trong suốt quá trình đó, Việt Nam luôn đề cao giá trị của hòa bình, của tự do, của phẩm giá và quyền con người, coi trọng đoàn kết và hội nhập quốc tế, quyết tâm thúc đẩy sự nghiệp phát triển.