Việt Nam lọt top 10 quốc gia có ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới

4. Ấn Độ: Ẩm thực Ấn Độ có sự kết hợp phong cách của nhiều quốc gia lân cận để tạo nền ẩm thực không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới. Món ăn đường phố của Ấn Độ khá hấp dẫn. Khi đi dạo qua một số con phố, hãy thử cà ri vì đây là món ăn phổ biến nhất của đất nước này. Ấn Độ cũng có nhiều món ăn tuyệt vời làm từ gạo. Một điều cần lưu ý là du khách cần chuẩn bị tinh thần vì đồ ăn Ấn Độ có rất nhiều gia vị. Ảnh: The Planet D.

6. Tây Ban Nha: Ẩm thực Tây Ban Nha không thể thiếu rau và dầu ô liu. Tây Ban Nha còn nổi tiếng với hải sản, thịt, khoai tây và rau. Paella là "món quốc dân" tại đây, là món cơm được làm từ dầu ô liu, rau, thịt gà, thỏ hoặc thịt lợn cùng nhiều thành phần khác kết hợp để tạo nên vẻ ngoài đẹp mắt, hương vị thơm ngon. Bên cạnh Paella, những món ăn nhất định phải thử khác ở Tây Ban Nha bao gồm Tortilla Espanola - món trứng tráng Tây Ban Nha, Pulpo Gallega - bạch tuộc. Ảnh: The Planet D.

3. Philippines: Đồ ăn Philippines không chỉ ngon mà giá cả còn phải chăng. Bạn có thể thưởng thức nhiều món ngon chỉ với vài USD. Hãy ăn nhiều Silog vì nó là bữa sáng yêu thích tại đây. Đây là món ăn làm từ gạo, bao gồm cơm chiên, trứng chiên và các loại thực phẩm khác tùy thuộc vào loại Silog được chế biến. Một số món ăn khác nên thử khi đến Philippines bao gồm Chicken Inasal - gà nướng, Sinigang - cá hầm, Sinigang - món hầm rau bina và cà chua dùng với cơm. Ảnh: Serious Eats.

2. Đức: Bia không phải là thứ duy nhất nổi tiếng tại Đức. Bên cạnh vô số loại xúc xích, bạn có thể thử các món thịt. Sauerbraten là món ăn phổ biến, bao gồm thịt, dấm, rượu và các loại thảo mộc, thường được ăn cùng bắp cải, khoai tây nghiền. Đối với những người yêu thích đồ ăn nhẹ, có hàng tá món ăn nhanh ngon trên đường phố. Kartoffelpuffer - một loại bánh kếp chiên - là món ăn nhẹ tuyệt vời, không thể bỏ qua và bạn cũng nên thử Brezels - thịt bò cuộn và bánh chocolate Đức. Ảnh: Chef's Pencil.