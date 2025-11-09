Việt Nam lên tiếng về vụ tấn công của Israel vào Hamas ở Qatar

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ tấn công của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha (Qatar) ngày 9/9 vừa qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/9 khẳng định, Việt Nam lên án việc sử dụng vũ lực, đồng thời cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

“Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động làm leo thang căng thẳng, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việt Nam ủng hộ các nỗ lực nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel – Palestine, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân, bà Phạm Thu Hằng cho biết ngay sau vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng sở tại và liên hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Qatar.

“Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng. Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar vẫn đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin.