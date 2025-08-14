Việt Nam lên tiếng thông tin Nhật Bản bắt 3 công dân vụ 1 tấn cần sa

Khoảng 1 tấn cần sa bị tịch thu tại Tokyo vào ngày 13/8/2025. (Ảnh: Kyodo)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định: "Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ vận chuyển ma tuý và sẵn sàng hợp tác song phương, đa phương phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma tuý nói riêng".

Trước đó, báo chí Nhật Bản đưa tin cảnh sát nước này đã thu giữ khoảng 1 tấn cần sa khô trong 200 thùng carton trên một tàu chở hàng rời cảng Đà Nẵng ở Việt Nam và cập cảng Tokyo vào tháng 6 vừa qua.