Việt Nam là một trong ba trung tâm nhân lực blockchain mới nổi của châu Á

Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) chỉ ra, kỹ sư fintech (công nghệ tài chính) và chuyên gia tài sản số nằm trong nhóm nghề tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2030, với châu Á là khu vực dẫn đầu thế giới về nhân lực blockchain. Trong đó, Việt Nam, Ấn Độ và Singapore đang nổi lên như ba trung tâm nhân lực blockchain mới.

Phát biểu tại hội thảo “Tài sản mã hoá: Cơ hội, rủi ro và nhận diện lừa đảo” diễn ra ngày 28/10, TS. Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận định blockchain đang trở thành trụ cột của nền kinh tế số toàn cầu.

“Đây không chỉ là xu hướng công nghệ, mà còn là nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới. Với sinh viên, làm chủ blockchain là cách chủ động bước vào nền kinh tế toàn cầu hoá”, ông nói.