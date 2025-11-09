Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal

Người phát ngôn cho biết, có khoảng 250 người Việt Nam ở Nepal.

Trước những diễn biến gần đây tại Nepal, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal theo dõi sát tình hình, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin về khả năng công dân Việt Nam gặp nạn. Đại sứ quán cũng đề nghị bảo đảm an ninh, an toàn cho các công dân Việt Nam tại Nepal.

Theo thông tin từ Đại sứ quán, cho đến nay chưa có thông tin ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình.

Người phát ngôn cho biết, Đại sứ quán đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.