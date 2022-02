Việt Nam không nên tiêm đại trà mũi vaccine thứ 4

Việt Nam đã trải qua 4 làn sóng dịch Covid-19 sau tròn 2 năm kể từ khi SARS-CoV-2 xâm nhập. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới đang dần hiểu rõ hơn về virus cùng những kinh nghiệm được đúc rút từ các ca mắc.



Là một trong những “chiến sĩ tuyến đầu” ở mặt trận điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, gợi ý 6 sự thay đổi đối với công tác phòng, chống dịch cũng như khám, chữa bệnh thời gian tới.



Bổ sung thuốc điều trị cho bệnh nhân diễn biến nặng, nguy kịch



Trong hướng dẫn được đăng trên tạp chí y khoa BMJ (Anh), các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc sử dụng thuốc viêm khớp Baricitinib kết hợp Corticosteroid để điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch đã mang lại hy vọng lớn khi giảm tỷ lệ tử vong cũng như nhu cầu dùng máy thở do Covid-19.

Thuốc Baricitinib được WHO phê duyệt sử dụng trong điều trị Covid-19. Ảnh: Pixabay.

Baricitinib vốn là loại thuốc trị viêm khớp. Trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng được thực hiện ngẫu nhiên trên quy mô lớn, các nhà nghiên cứu đã so sánh độ hiệu quả của việc sử dụng kết hợp Baricitinib và Remdesivir với riêng Remdesivir.



Kết quả cho thấy việc thêm Baricitinib có thể giúp bệnh nhân xuất viện sớm hơn một ngày. Nhưng sự kết hợp này không giảm xác suất tử vong của những người mắc Covid-19.



Bác sĩ Phúc cũng cho biết thuốc Baricitinib đã được cấp phép ở hầu hết quốc gia thuộc châu Âu cùng khuyến cáo của Mỹ.



Mới đây, trong bối cảnh biến chủng Omicron gia tăng số ca mắc, ngày 14/1, WHO đã phê duyệt việc sử dụng loại thuốc này vào phác đồ điều trị để ngăn ngừa diễn biến nặng và tử vong do Covid-19.



“Thuốc Baricitinib khá phổ biến. Ngoài ra, đây cũng là loại thuốc dạng uống nên có giá thành phải chăng, rẻ hơn Tocilizumad, kháng thể kép hay lọc hấp phụ. Do đó, thuốc sẽ rất dễ áp dụng tại các đơn vị điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam”, bác sĩ Phúc nhận định.



Sử dụng sớm thuốc chống đông



Mới đây, Viện Y tế Quốc gia hỗ trợ (NIH) đã đưa ra những nghiên cứu và khuyến cáo về việc sử dụng sớm thuốc chống đông liều điều trị từ khi bắt đầu có dấu hiệu suy hô hấp đến thời điểm phải nhập ICU (hồi sức cấp cứu) ở các bệnh nhân Covid-19 không có yếu tố nguy cơ chảy máu. Khi bệnh nhân phải nhập ICU, các bác sĩ có thể chuyển sang liều dự phòng.



Bác sĩ Phúc nêu ý kiến: “Bộ Y tế có thể cân nhắc bỏ dần việc sử dụng thuốc kháng đông dạng uống trong phác đồ điều trị do hiện chưa có bằng chứng về tác dụng của chúng”.



Dùng sớm thuốc kháng virus



Bác sĩ Phạm Văn Phúc khẳng định: “Như đa số bệnh học về virus từ trước tới nay, việc sử dụng thuốc kháng virus càng sớm, hiệu quả sẽ càng cao. Do đó, việc sử dụng sớm thuốc kháng virus, bất kể dạng uống hay tiêm truyền, cho bệnh nhân có yếu tố nguy cơ diễn biến nặng là điều nên thực hiện”.