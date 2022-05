Việt Nam không còn là 'thiên đường' nhân công giá rẻ?

Chi phí cho lao động ở Việt Nam ngày càng đắt đỏ. (Ảnh minh họa: Tin nhanh chứng khoán)

Ông Doanh cũng dẫn lại đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) về chi phí nhân công ở Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp hiện không còn rẻ so với các nước trong khu vực từ hơn 1 năm trước, khi mà dịch COVID-19 chưa bùng phát. Theo đó tiền công và tiền lương của doanh nghiệp chi trả cho người lao động Việt Nam có tay nghề trung bình ở mức khoảng 2.800 - 3.500USD/lao động/năm, cao gấp đôi so với Lào, Myanmar, Malaysia và hơn khoảng 30 - 45% so với Campuchia, Thái Lan, Philippines.

Mức chi trả trên có thể cho thấy, thị trường lao động Việt Nam không còn chiếm ưu thế áp đảo về giá rẻ và dồi dào nữa, việc tuyển dụng lao động cũng không còn đơn giản như trước đây.

“Do vậy, các doanh nghiệp cần chủ động đào tạo, nâng cao năng suất của lao động và hiệu suất kinh doanh. Ngoài ra, cần tích cực chuyển đổi số, ứng dụng máy móc thay thế lao động giản đơn trong bối cảnh cạnh tranh lao động gay gắt giữa các doanh nghiệp và giá nhân công ở Việt Nam không còn rẻ như trước”, ông Doanh khuyến cáo.

PHẠM DUY