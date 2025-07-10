Việt Nam khẳng định vai trò trung tâm của phụ nữ trong giải quyết xung đột, xây dựng và gìn giữ hoà bình

Đại diện các nước chia sẻ lo ngại về tình trạng bạo lực xung đột và chi tiêu quân sự trên thế giới ngày càng gia tăng, với số lượng phụ nữ và trẻ em gái thiệt mạng trong xung đột tăng gấp bốn lần trong hai năm qua; kêu gọi tăng cường khả năng tiếp cận hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân và bảo đảm nguồn tài chính dành cho các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo.

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia bảo đảm ít nhất 15% ngân sách cho hòa bình được dành cho thúc đẩy bình đẳng giới, tăng số lượng nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, và bảo đảm vai trò của phụ nữ trong mọi giai đoạn của tiến trình hòa bình.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh, 25 năm sau Nghị quyết 1325, phụ nữ và trẻ em gái vẫn là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xung đột, trong khi tiếng nói của họ vẫn còn hạn chế trong các tiến trình hòa bình.

Khẳng định ngăn ngừa và giải quyết gốc rễ xung đột là biện pháp bảo vệ tốt nhất, đại diện Việt Nam nhấn mạnh cần đặt phụ nữ ở trung tâm của các hoạt động gìn giữ hòa bình, hòa giải và tái thiết sau chiến tranh; đồng thời cần mở rộng cơ hội việc làm, tiếp cận tài chính, công nghệ số và bảo đảm an sinh xã hội cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định, phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, từ các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đến công cuộc tái thiết, xây dựng và phát triển đất nước.

Từ Nghị quyết 1889 (2009) của Hội đồng Bảo an về vai trò của phụ nữ trong bối cảnh hậu xung đột đến Cam kết Hành động Hà Nội năm 2020, Việt Nam luôn tích cực và kiên định thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, hòa bình và an ninh, giữ vững cam kết tạo điều kiện để phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là kiến trúc sư của nền hòa bình bền vững.