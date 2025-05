Việt Nam kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế và thúc đẩy hợp tác đa phương nhằm tăng cường an ninh biển vì ổn định toàn cầu

Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký LHQ Guterres quan ngại về tình trạng bất ổn tại nhiều khu vực; nhấn mạnh an ninh trên các đại dương đang bị đe dọa bởi nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, từ cướp biển, tội phạm xuyên quốc gia, tranh chấp biển, đến các cuộc tấn công mạng, phá hoại cơ sở hạ tầng ngầm dưới biển và gia tăng căng thẳng địa chính trị. Nhiều vụ tấn công tàu biển cùng các loại hình buôn lậu, khủng bố, hoạt động bất hợp pháp tiếp tục diễn ra ở các khu vực Biển Đỏ, Vịnh Aden, Địa Trung Hải, Vịnh Guinea và nhiều nơi trên thế giới.

Trong các ngày 20-21/5 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề “Tăng cường an ninh biển thông qua hợp tác quốc tế vì ổn định toàn cầu”.

Tổng thư ký António Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh hành động chung trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) nhằm giải quyết tận gốc các nguyên nhân tác động đến an ninh biển và xây dựng quan hệ đối tác ở mọi cấp độ.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc chia sẻ các ý kiến, khẳng định ủng hộ mạnh mẽ lời kêu gọi của Tổng thư ký, đồng thời, đề xuất một số định hướng cần chú trọng trong ứng phó với các thách thức an ninh biển hiện nay.

Trong đó, cần tăng cường hợp tác thực chất giữa các quốc gia, nhất là thúc đẩy tuần tra chung tại các khu vực còn nhiều bất ổn, đầu tư vào công nghệ giám sát, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển; tiếp tục củng cố cơ chế điều phối, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan LHQ cũng như với các cơ chế khu vực trong triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, tự do và an ninh hàng hải, trong đó Hội đồng Bảo an LHQ là cơ quan chịu trách nhiệm hàng đầu về bảo đảm hòa bình và an ninh quốc tế nói chung và các biện pháp tăng cường an ninh biển nói riêng.