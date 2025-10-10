Việt Nam kêu gọi cứu trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công điện số 15/BCĐ-BNNMT ngày 9/10/2025 về việc hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của thiên tai.

Công điện nêu, trong hai tháng 9 và 10/2025, Việt Nam liên tiếp hứng chịu các đợt thiên tai nghiêm trọng với bão số 8, 9, 10 và 11, cùng các trận mưa lũ lớn sau bão. Đặc biệt, bão số 10 với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng đã đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh trong đêm 28 và rạng sáng 29/9.