Việt Nam kêu gọi cứu trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công điện số 15/BCĐ-BNNMT ngày 9/10/2025 về việc hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của thiên tai.
Công điện nêu, trong hai tháng 9 và 10/2025, Việt Nam liên tiếp hứng chịu các đợt thiên tai nghiêm trọng với bão số 8, 9, 10 và 11, cùng các trận mưa lũ lớn sau bão. Đặc biệt, bão số 10 với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng đã đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh trong đêm 28 và rạng sáng 29/9.
Hoàn lưu bão gây mưa lớn và ngập lụt diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khi nước lũ chưa rút hết, bão số 11 tiếp tục gây mưa rất to, khiến mực nước trên các sông từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh đạt báo động 2 - 3, thậm chí vượt mức lũ lịch sử tại một số địa phương.
Trước tình hình “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, người dân các vùng bị ảnh hưởng đang rất cần hỗ trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế. Sự giúp đỡ kịp thời sẽ góp phần ổn định đời sống, phục hồi sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu thiên tai trong tương lai.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đã giao Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối điều phối, chia sẻ thông tin và kết nối các nhà tài trợ với chính quyền địa phương. Các tổ chức quốc tế được kêu gọi hợp tác triển khai cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sau thiên tai.
Thông tin liên hệ: Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội
Email: [email protected]
ĐT: 0912093879