Việt Nam hợp tác với IAEA phát triển năng lượng nguyên tử an toàn và bền vững

Đặc biệt, liên quan đến việc tái khởi động Dự án Điện hạt nhân, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị IAEA chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong công tác quy hoạch tổng thể, xây dựng lộ trình triển khai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lựa chọn đối tác công nghệ chiến lược.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương và Đoàn công tác tại Cộng hòa Áo. Ảnh: PV

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn chuyên môn sâu từ IAEA trong một số nội dung then chốt như: Thiết lập cơ quan pháp quy hạt nhân độc lập và hiệu quả. Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ của IAEA trong xây dựng quy trình cấp phép nhà máy điện hạt nhân phù hợp chuẩn mực quốc tế, tăng cường an ninh, an toàn hạt nhân. Việt Nam mong muốn IAEA trong việc hỗ trợ thiết lập cơ chế giám sát, kiểm tra thường xuyên, ban hành các quy định liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại về hạt nhân.