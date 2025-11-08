Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ vi mạch nếu đi đúng hướng

LTS: Tiến sĩ David Nghiêm là nhà khoa học gốc Việt thế hệ thứ hai tại Mỹ, nổi bật trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, công nghệ không dây và trí tuệ nhân tạo (AI). Ông tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật điện- điện tử và tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ với nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ vi mạch không dây. Trong hơn hai thập niên, ông đã giữ các vị trí lãnh đạo kỹ thuật tại những tập đoàn lớn như Harris, Qualcomm, Medtronic, và là người sáng lập Global Wireless Technology, công ty chuyên phát triển công nghệ ứng dụng trong đời sống và y tế. Ông đồng thời là Phó trưởng Khoa của Cullen College và Giám đốc Trung tâm Viễn thông tại Đại học Houston. Với 17 bằng sáng chế tại Mỹ, TS Nghiêm đã góp phần tạo nên các công nghệ tiên tiến như sạc không dây, cảm biến sinh học, thiết bị y tế an toàn trong MRI, và công nghệ chống khủng bố. Năm 2016, ông được IEEE vinh danh với Giải thưởng Kỹ sư Xuất sắc. Năm 2002, ông về Việt Nam và sáng lập “Talented Minds Agency”, tổ chức đào tạo và kết nối tài năng trẻ, đặc biệt hướng tới Việt Nam. TS Nghiêm là tấm gương tiêu biểu về đam mê nghiên cứu và cống hiến cho cộng đồng.

“Đơn giản, nhưng hiệu quả cao”



Thưa ông, tại sao đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế được xem là trụ cột trong chiến lược phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Việt Nam?

Tiến sĩ David Nghiêm: Trong bất kỳ ngành công nghệ cao nào, con người luôn là nền móng quan trọng nhất. Công nghiệp vi mạch không phải là ngoại lệ, mà thậm chí còn đòi hỏi cao hơn về chất lượng nhân lực. Đây là ngành có tốc độ đổi mới cực nhanh, cần kỹ năng chuyên sâu, kiến thức cập nhật và đặc biệt là tư duy giải quyết vấn đề. Do đó, nếu Việt Nam muốn vươn lên làm chủ công nghệ vi mạch, chúng ta không thể chỉ tập trung vào máy móc hay nhà xưởng, mà phải bắt đầu bằng việc đầu tư bài bản vào con người.

Việc đào tạo nhân lực đạt chuẩn quốc tế sẽ giúp Việt Nam không chỉ bắt kịp xu thế toàn cầu, mà còn tự tin tham gia vào chuỗi giá trị cao của ngành bán dẫn. Một kỹ sư giỏi không chỉ biết sử dụng công nghệ hiện tại mà còn có khả năng sáng tạo công nghệ mới. Chính những con người như vậy sẽ giúp chúng ta từ vị thế gia công đi lên làm chủ.



- Tư duy sáng tạo của ông được nhiều người nhắc đến là “đơn giản nhưng hiệu quả cao”. Ông có thể cho biết tư duy này đã được thể hiện qua các phát minh nào nổi bật trong ngành vi mạch?

Tôi luôn tin rằng những giải pháp tốt nhất là những giải pháp đơn giản mà hiệu quả. Trong thiết kế vi mạch, nhiều khi chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ về bố trí đường dẫn tín hiệu cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn về hiệu suất.

Chẳng hạn, vào năm 1990, tôi phát hiện rằng một số đường dẫn trong vi mạch hoạt động như những ăng-ten không mong muốn, gây nhiễu sóng và tiêu hao năng lượng. Tôi đã nghiên cứu, mô phỏng và đề xuất giải pháp khống chế hiện tượng này, góp phần cải thiện hiệu suất truyền dẫn, đặc biệt quan trọng khi các chip ngày càng nhỏ và tần số càng cao.

Một ví dụ khác là thiết kế iPhone 4. Khi tôi phát hiện ăng-ten đặt vòng quanh máy gây nóng, hao pin và giảm hiệu suất, tôi đã viết email cho Steve Jobs đề xuất đặt lại vị trí ăng-ten. Kết quả là iPhone 5 ra đời với đúng mô hình thiết kế tôi đề xuất. Đây là minh chứng rõ ràng rằng tư duy đơn giản, nhưng đúng trọng tâm, có thể tạo ra thay đổi rất lớn.

Vậy ngoài phát minh đã được úng dụng cho iPhone nêu trên, còn những phát minh nào được công nhận tại Mỹ nữa không, thưa ông?

Ngoài ví dụ tiêu biểu đã nêu, tôi còn có một số phát minh khác đã được cấp bằng sáng chế và ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp vi mạch tại Mỹ. Những phát minh này đều xoay quanh nguyên lý “tối giản hóa vấn đề nhưng tối đa hóa hiệu quả”.

Phần lớn các sáng chế của tôi tập trung vào hệ thống ăng-ten cho các thiết bị y tế không dây, điển hình như máy trợ tim, thiết bị cấy ghép bên trong cơ thể có khả năng kết nối với điện thoại thông minh hoặc các thiết bị ngoại vi. Nhờ đó, bác sĩ có thể theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân từ xa và đưa ra quyết định điều trị kịp thời, góp phần cứu sống người bệnh.

Một ứng dụng nổi bật khác là thiết bị cảm biến theo dõi và điều trị tiểu đường, được gắn trực tiếp lên da. Thiết bị này có khả năng tự động kích hoạt hệ thống tiêm insulin khi phát hiện bệnh nhân cần bổ sung. Các thiết bị này được thiết kế dựa trên nguyên lý đơn giản, hiệu quả và có khả năng lọc nhiễu sóng từ các hệ thống khác. Quá trình thiết kế đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng.