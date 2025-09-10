Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng chấp hành UNESCO giai đoạn 2021-2025

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 222 Hội đồng chấp hành UNESCO.

Trong hai ngày 6 và 7/10 tại Paris đã diễn ra phiên khai mạc toàn thể Kỳ họp lần thứ 222 Hội đồng chấp hành của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) với sự tham dự của 57 quốc gia thành viên và hơn 100 nước quan sát viên.

Đây là kỳ họp quan trọng đề cử các vị trí Lãnh đạo chủ chốt của UNESCO như Tổng giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2025-2029, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 43. Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Kỳ họp.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn phát biểu tại phiên khai mạc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho rằng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức như xung đột, chủ nghĩa đơn phương, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, UNESCO cần tiếp tục đóng góp vào củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, tiến hành cải cách sâu rộng, đa dạng hóa quan hệ đối tác, nâng cao hình ảnh, khẳng định vai trò “ngôi nhà chung của trí tuệ và nhân văn” nhân loại.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn đã chia sẻ về các chính sách mới của Việt Nam như miễn học phí cho toàn bộ học sinh công lập từ năm 2025, ban hành Luật Nhà giáo, nhất là các Nghị quyết trụ cột về phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sắp tới là chấn hưng và phát triển văn hoá, được các nước đánh giá rất cao.