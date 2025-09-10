Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng chấp hành UNESCO giai đoạn 2021-2025

|Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 222 Hội đồng chấp hành UNESCO.
Trong hai ngày 6 và 7/10 tại Paris đã diễn ra phiên khai mạc toàn thể Kỳ họp lần thứ 222 Hội đồng chấp hành của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) với sự tham dự của 57 quốc gia thành viên và hơn 100 nước quan sát viên.
Đây là kỳ họp quan trọng đề cử các vị trí Lãnh đạo chủ chốt của UNESCO như Tổng giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2025-2029, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 43. Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Kỳ họp.
|Thứ trưởng Ngô Lê Văn phát biểu tại phiên khai mạc.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho rằng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức như xung đột, chủ nghĩa đơn phương, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, UNESCO cần tiếp tục đóng góp vào củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, tiến hành cải cách sâu rộng, đa dạng hóa quan hệ đối tác, nâng cao hình ảnh, khẳng định vai trò “ngôi nhà chung của trí tuệ và nhân văn” nhân loại.
Thứ trưởng Ngô Lê Văn đã chia sẻ về các chính sách mới của Việt Nam như miễn học phí cho toàn bộ học sinh công lập từ năm 2025, ban hành Luật Nhà giáo, nhất là các Nghị quyết trụ cột về phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sắp tới là chấn hưng và phát triển văn hoá, được các nước đánh giá rất cao.
|Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 222 Hội đồng chấp hành UNESCO.
Thứ trưởng đề xuất UNESCO tiếp tục phát huy vai trò tiên phong thúc đẩy học tập suốt đời, chuyển đổi số trong giáo dục, bảo đảm cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng cho mọi người; đạo đức trong trí tuệ nhân tạo, khoa học mở, bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh nguồn nước và quản trị đại dương; đề cao vai trò của văn hoá gắn với tăng trưởng bao trùm, gắn kết xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực tự cường.
Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác đa phương và vai trò UNESCO; cam kết sẽ tiếp tục đóng góp chủ động, tích cực hơn nữa cho công việc chung, trong đó có đề xuất thành lập “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” và đăng cai Kỳ họp của Ban Chỉ đạo chương trình thủy văn quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, kết hợp kỷ niệm 50 năm thành lập Chương trình và 60 năm Chương trình khoa học nước của UNESCO vào tháng 10/2025.
|Thứ trưởng Ngô Lê Văn gặp Tổng giám đốc UNESCO được đề cử Khaled El-Enany.
|Thứ trưởng Ngô Lê Văn và Tổng giám đốc được đề cử Khaled El-Enany cùng các đại biểu.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Lãnh đạo đương nhiệm và sắp được bổ nhiệm của UNESCO bao gồm Tổng giám đốc đương nhiệm Audrey Azoulay, Tổng giám đốc đề cử Khaled El-Enany (sẽ chính thức được bổ nhiệm tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO vào tháng 11/2025), Phó Tổng giám đốc Xing Qu, Trợ lý Tổng giám đốc về Văn hoá Ernesto Ottone, Trợ lý Tổng giám đốc về Khoa học tự nhiên Lidia Brito, và Trưởng đoàn của một số quốc gia thành viên Hội đồng chấp hành, để thúc đẩy các hợp tác song phương và đa phương.
Thứ trưởng cũng đã làm việc với Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo, Tổng giám đốc ICOMOS Marie-Laure Lavenir về hợp tác trong bảo tồn, phát huy giá trị các di sản thế giới tại Việt Nam.
|Thứ trưởng Ngô Lê Văn gặp Phó Tổng giám đốc UNESCO Xing Qu.
Thứ trưởng mong muốn Lãnh đạo và Ban thư ký UNESCO quan tâm, hỗ trợ tư vấn, ủng hộ các đề cử di sản của Việt Nam như Khu khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, Hang Con Moong, Khu di tích Địa đạo Củ Chi, Khu di tích Cổ Loa; Nghệ thuật làm tranh dân gian Đông Hồ; và các danh hiệu khác như Thành phố Hà Nội tham gia Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Mạng lưới Thành phố sáng tạo…
Đặc biệt, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn chuyên môn trong bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới đã được UNESCO ghi danh, trong đó có Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội gắn với phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính điện Kính Thiên.
|Thứ trưởng Ngô Lê Văn gặp Trợ lý Tổng giám đốc UNESCO về Văn hoá Ernesto Ottone.
Trong các cuộc làm việc, tiếp xúc, Lãnh đạo UNESCO và Trưởng đoàn của các quốc gia đều coi Việt Nam là đối tác chiến lược, tin cậy của UNESCO.
Đánh giá cao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò thành viên Hội đồng chấp hành UNESCO giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục là thành viên tích cực, đóng góp trách nhiệm, quan trọng, hiệu quả cho hợp tác chung trong các cơ chế điều hành then chốt khác, Lãnh đạo UNESCO và Trưởng đoàn của các nước mong Việt Nam tiếp tục chia sẻ với các nước về chính sách văn hoá, giáo dục, kinh nghiệm hài hòa giữa bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.
|Thứ trưởng Ngô Lê Văn làm và Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo.
|Thứ trưởng Ngô Lê Văn làm việc với Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo.
Lãnh đạo UNESCO và ICOMOS cam kết hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong xây dựng, thúc đẩy các hồ sơ di sản mà Trưởng đoàn Việt Nam đề nghị và mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam.
|Đoàn Việt Nam làm việc với Tổng giám đốc ICOMOS.
Kỳ họp lần thứ 222 của Hội đồng chấp hành của UNESCO sẽ tiếp diễn đến hết ngày 16/10, bàn về hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, nhân sự, quản lý, quan hệ đối ngoại của Tổ chức.