Việt Nam hoan nghênh Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN

Hoàng Phạm/VOV.VN| 16/10/2025 18:01

Người phát Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam hoan nghênh Timor-Leste trở thành thành viên chính thức thứ 11 của ASEAN, tin tưởng nước này sẽ đóng góp tích cực vào xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và lấy người dân làm trung tâm.

“Việt Nam hoan nghênh Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN và tin tưởng rằng quốc gia này sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực chung xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết tại họp báo thường kỳ ngày 16/10.

viet nam hoan nghenh timor-leste tro thanh thanh vien chinh thuc cua asean hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Báo Thế giới và Việt Nam)

Bà Phạm Thu Hằng cho biết thêm, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 tổ chức hồi tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua quyết định kết nạp Timor-Leste trở thành thành viên chính thức thứ 11 của Hiệp hội. Lễ kết nạp dự kiến sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26/10 tới.

Trước đó, ngày 11/10 Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch ASEAN 2025, cũng xác nhận rằng Timor-Leste sẽ chính thức trở thành thành viên đầy đủ thứ 11 của ASEAN vào ngày 26/10.

Liên quan tới thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao các nỗ lực trung gian hòa giải của các nước, đặc biệt là Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, cũng như sự hợp tác tích cực của Thái Lan và Campuchia trong thúc đẩy giải quyết hòa bình các bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC)”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích của các nước thành viên, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Theo vov.vn
