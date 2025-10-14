“Việt Nam hoan nghênh thoả thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hoà giải của các nước đã giúp đạt được thoả thuận này.

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ thoả thuận, tạo điều kiện cho việc đạt được giải pháp hai Nhà nước, hướng đến một giải pháp hoà bình bền vững, lâu dài cho vấn đề Palestine.

Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như các quyền lợi chính đáng của nhân dân Palestine”.