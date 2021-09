Việt Nam hoan nghênh sáng kiến Cam kết giảm phát thải mê-tan

Các bên cùng trao đổi về sáng kiến Cam kết giảm phát thải mê-tan toàn cầu, sẽ được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), diễn ra tại Glasgow, Scotland vào tháng 11/2021.

Thứ trưởng Lê Công Thành (bên phải) tại buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Đại diện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đây là sáng kiến do Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đề xuất nhằm góp phần đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris về BĐKH là giữ nhiệt động toàn cầu không tăng quá 20C, hướng tới mục tiêu 1,50C vào cuối thế kỷ này thông qua kêu gọi các quốc gia thực hiện các hoạt động giảm phát thải mê-tan mạnh mẽ hơn. Theo đó, các bên tham gia Cam kết sẽ cùng nhau giảm phát thải mê-tan từ các hoạt động của con người trong tất cả các lĩnh vực đến năm 2030, ít nhất 30% so với mức phát thải năm 2020.